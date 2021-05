Top press pre 2 sata | Tanjug

Danas počinje isplata polovine minimalne zarade za april, iz trećeg paketa državne pomoći, za koju se prijavilo 230.805 preduzetnika i privrednih subjekata. „Ukupan iznos koji ćemo isplatiti za 1.122.787 zaposlenih je 17,2 milijarde dinara“, napisao je u subotu ministar finansija Srbije Siniša Mali na Instagram profilu. On je podsetio da je to druga po redu isplata polovine minimalca. „Prvu smo isplatili 8. aprila, i za to je bilo opredeljeno 17,5 milijardi dinara, dok će u junu biti isplaćena poslednja

Danas počinje isplata polovine minimalne zarade za april, iz trećeg paketa državne pomoći, za koju se prijavilo 230.805 preduzetnika i privrednih subjekata. „Ukupan iznos koji ćemo isplatiti za 1.122.787 zaposlenih je 17,2 milijarde dinara“, napisao je u subotu ministar finansija Srbije Siniša Mali na Instagram profilu. On je podsetio da je to druga po redu isplata polovine minimalca. „Prvu smo isplatili 8. aprila, i za to je bilo opredeljeno 17,5 milijardi dinara,