Detetu zbog korone oduzeta leva strana

Manje je i dece obolele od korona virusa. Ipak, lekari strahuju, da će povratak u školske klupe posle prolećnog raspusta i prazničnih dana uticati na epidemijsku situaciju.

Profesor dr Vladislav Vukomanović iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta rekao je za RTS da se u toj ustanovi leče dva deteta i da je njihovo zdravstvno stanje stabilno. On je rekao da je jedna od najtežih posledica kovida 19 kod dece multisistemski inflamatorni sistem. – Jedan od pacijenata ima veoma tešku posledicu, to je hemopareza ili šlog, oduzetost leve strane tela i to je najteža neurološka komplikacija koju smo imali – rekao je doktor