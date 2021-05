Poraz Švarcmana od Ožea-Alijasima, Karenjo-Busta se povukao

B92 pre 29 minuta | B92

Prošlogodišnji finalista Mastersa u Rimu, Dijego Švarcman, zaustavljen je već na startu ovogodišnjeg turnira na Foro Italiku.

Od Argentinca, desetog na svetskoj listi, bio je bolji Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, 6:1, 6:3. Igrač kojem je od nedavno trener Toni Nadal, iznenađujuće lako je došao do pobede, jer Švarcman prosto nije ličio na sebe od početka do kraja meča. U početnom setu, Kanađanin je napravio dva brejka, u drugom i šestom gemu. U drugom setu bila je velika borba, viđena su četiri brejka, a tri je napravio Ože-Alijasim. On će u narednom kolu igrati sa boljim iz meča Delbonis -