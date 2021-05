Prve fotografije teške nesreće kod Požege: Vozač crnogorskih tablica preticao kolonu, dvoje pogunulo FOTO

B92 pre 44 minuta | RINA

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u selu Prijanovići kod Požege, a život su izgubile dve osobe

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila crnogosrkih registarskih oznaka, koji se kretao iz pravca Čačka preticao kolonu vozila na mestu gde to nije dozvoljeno i direktno se sudario sa vozilom „folksvagen turan“ koje mu je dolazilo u susret iz suprotnog pravca. U automobilima nije bilo drugih putnika osim vozača, a obojica su na licu mesta izgubila život. Zbog uviđaja koji se vrši na licu mesta, saobraćaj je duže od sat vremena bio u prekidu, a za to vreme