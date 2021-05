U tri grada u Srbiji revakcinisano više od 50 odsto stanovnika

Danas pre 32 minuta | Piše: Danas Online

Beograd, Niš i Užice prešli su 50 odsto vakcinisnih, rekao je danas za RTS direktor Kancelarije za e-Upravu Mihailo Jovanović.

On je naglasio da je do sada u Srbiji dato tri miliona 830.000 doza vakcina, od čega je dva miliona i 170.000 prvih doza, a milion i 660 drugih doza, dok se milion i 380 hiljada računa kao imunizovano. Jovanović je za RTS rekao da ne postoji definicija kada se stiče kolektivni imunitet. Cilj je, kako je objasnio, da se prvo dođe do 50 posto imunizovanih iznad 18 godina, a onda da se imunizuje tri miliona građana. „Vakcinacija se nastavlja odličnom dinamikom.