Ambasador Izraela: Nisam izjavio da je Srbija priznala Kosovo

Beta pre 4 sati

Ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan izjavio je da jutros u programu TV Prva nije rekao da je Srbija priznala nezavisnost Kosova, već da je Izrael priznao Kosovo pod pritiskom SAD.

"Pitan sam za izraelsko priznavanje Kosova i ja sam rekao da je to učinjeno po Vašingtonskom sporazumu koji su odvojeno potpisali Srbija i SAD i Kosovo i SAD. Nikada nisam rekao... da je Srbija priznala Kosovo, to se nije dogodilo i to nisam rekao. Nadam se da je to jasno", rekao je Vilan na konferenciji za novinare u ambasadi Izraela, pošto ga je šef srpske diplomatije Nikola Selaković optužio da govori neistinu.

Upitan da prokomentariše navodnu izjavu ambasadora Vilana da je predsednik Srbije "Aleksanadar Vučić potpisao sporazum sa Kosovom u Vašingtonu", Selaković je za TV Prva rekao da "ono što je ambasador Izraela u Beogradu izjavio nije tačno" i da je "reč o svojevrsnom bezobrazluku".

Selaković je, pokazujući dokumenta pred kamerama, istakao da su predstavnici Beograda i Prištine potpisali dva različita dokumenta.

"Ambasador Izraela je rekao da su oni to uradili (priznali Kosovo) pod pritiskom SAD. To znači da je naš predsednik izdržao taj jezivi pritisak u sred Vašingtona", rekao je Selaković.

On je ponovio da su Vučić i tadašnji premijer privremenih prištinskih institucija Avdulah Hoti potpisali dva različita "papira" i naveo da u dokumentu koji je potpisao Hoti stoji da su "Priština i Izrael saglasni da se međusobno priznaju".

"U dokumentu koji je potpisao predsednik Vučić stoji da je Srbija, odnosno Beograd saglasan da otvori privredno, državno predstavništvo u Jerusalimu do 20. septembra 2020. godine kao i da izmesti ambasadu do 1. jula 2021. godine'', naveo je šef srpske diplomatije.

Selaković je rekao da u ovom trenutku nije izvesno da se govori o izmeštanju ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim i naglasio da je "malo verovatno da do toga dođe posebno nakon izraelskog priznavanja Kosova".

Izraelski ambasador u Srbiji Jahel Vilan prethodno je u programu TV Prva rekao da je Izrael priznao Kosovo pod pritiskom SAD, u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom.

"Odluka Izraela da prizna Kosovo je doneta pod američkim pritiskom, inače nemojmo zaboraviti da je to urađeno u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom, a ne sa nama, sa Izraelom. Ne pokušavam da se krijem iza toga, tu odluku je doneo Izrael posle mnogo godina tokom kojih nismo priznali Kosovo. To je defintivno protiv naših interesa u Srbiji, to je protiv mojih interesa", rekao je Vilan.

Na pitanje da li bi Izrael mogao da revidira odluku o priznanju Kosova, ambasador je rekao da ne vidi razlog da Izrael povuče to priznanje.

(Beta, 05.12.2021)