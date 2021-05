Gvardiola: Najteža titula do sada

Novi magazin pre 9 sati | Beta

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je titula koju je ove sezone osvojio sa ekipom u Premijer ligi do sada najteža, a trofej je posvetio navijačima i klupskoj legendi Kolinu Belu, koji je umro početkom godine.

Siti je sinoć osvojio sedmu šampionsku titulu u istoriji kluba pošto je njegov najbliži pratilac Mančester junajted na Old Trafordu izgubio od Lestera sa 1:2. To je peta titula šampiona Premijer lige za Siti. "Nemilosrdno je. Svakoga dana igrači su bili tu, borili se za uspeh, uvek pokušavajući da budu bolji. Bili su toliko, toliko izdržljivi. To se podjednako može reći i za svakog člana naše ekipe, koji je neumorno radio iza scene kako bi osigurao da naši igrači