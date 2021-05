Vranje news pre 55 minuta | Vranjenews

Vranje - U sredu počinje isplata prvih 30 evra novčane pomoći građanima, u okviru mera države za saniranje posledica pandemije. Taj iznos u dinarskoj protivvrednosti dobiće u sredu oko 630.000 ljudi. Prema najavama isplata građanima trajaće i narednih dana i završiće se do 20. maja. Oni koji se još nisu prijavili to mogu da urade do 15. maja. Drugih 30 evra pomoći građani će dobiti u novembru.