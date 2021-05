Indija: 362.727/4.120

B92 pre 18 minuta | Tanjug

Nju Delhi -- U Indiji je u protekla 24 sata potvrđeno 362.727 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 4.120 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Time je ukupan broj zaraženih porastao na 23,7 miliona, a do sada je preminulo 258.317 osoba, prenosi Rojters. Indiji je juče zabeleženo rekordnih 4.205 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da zvanični brojevi ne prikazuju stvarne razmere epidemije, i da one mogu biti i pet do 10 puta veće. Veoma jak drugi talas infekcija kovid- 19 u Indiji proširio se iz velikih gradova na manja mesta i na selo, na šta krhki zdravstveni sistem koji je loše opremljen za krizu ovih