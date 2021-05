Otkrio Breda Pita: Prvi je pružio šansu holivudskoj zvezdi FOTO

B92 pre 51 minuta | B92

Poznati srpski i jugoslovenski snimatelj, direktor fotografije i reditelj Božidar Nikolić preminuo je danas u 80. godini, a ostaće upamćen i po tome što je Bredu Pitu dao jednu od njegovih prvih glavnih uloga na filmu i to u ostvarenju "Tamna strana Sunca".

Božidar Nikolić, osim što je učestvovao u stvaranju najlegendarnijih filmova u SFRJ, od "Ko to tamo peva", "Dečko koji obećava""Maratonci trče počasni krug" pa sve do "Balkanskog špijuna" i "Profesionalca", otkrio je i Breda Pita na jednom kastingu. Slavni Bred Pit jednu od prvih uloga u karijeri odigrao je baš u Nikolićevom u filmu "Tamna strana Sunca" (The Dark Side of the Sun). Film je snimljen 1988, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, scenario su po