Pogledajte kakvo nas vreme očekuje za vikend: Danas kišovito, ali će temperatura biti i do 25 stepeni!

Mondo pre 3 sata | Aleksandar Nastevski

Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U Srbiji će vreme danas biti svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Biće i malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren jugozapadni i zapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 9 do 14 stepeni, a maksimalna od 19 na severu Vojvodine do 25 stepeni na jugu, u Leskovcu i Pirotu. U Beogradu će danas biti svežije