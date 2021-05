Zaharova: O povlačenju Kfora ne odlučuje samo jedna država

Politika pre 2 sata

MOSKVA – Ne odlučuje samo jedna država o povlačenju Kfora sa Kosova, to je kolektivna odluka, poručila je danas portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući mogućnost odlaska Kfora sa Kosova, o čemu je ranije danas govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Postoje određene strukture koje daju punomoćja i šalju misije u regione. To se ne dešava spontano, strane to usaglašavaju. U okviru tih struktura, mehanizama se razgovara,