Vučić: Utrostručen odziv za vakcinaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je u poslednjih šest dana došlo do utrostručenja broja dnevno vakcinisanih. Vučić je, nakon obilaska punkta za vakcinaciju pripadnika garnizona Beograd i članova njihovih porodica u kasarni „Dedinje“, rekao da je zadovoljan onim što je video oko 170 do 180 vojnika i članova porodica koji stoje u redu za vakcinu. Kaže da bi broj mogao biti i 200 do kraja prepodneva.

Rekao je da očekuje da u Vojsci i MUP-u odziv bude još mnogo veći. – Ne znam kako je načelnik Generalštaba Mojsilović doneo odluku da napravi prilično obaveznim vakcinaciju za pripadnike vojske, ali je to dobro. Svakom vakcinom se spasavaju životi, ne samo vakcinisanih. Zato hvala što su se ovako organizovali – naglasio je Vučić. Ukazao je da je u poslednjih šest dana nakon najave da će oni koji se do 31. maja budu vakcinisali dobiti finansijsku podršku uvećan broj