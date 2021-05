I ovako sve do sledećeg petka?

B92 pre 49 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša od 19 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 13, najviša oko 21 stepen. U sledećih sedam dana, do 21. maja, promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom,