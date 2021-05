Milojević objasnio šta je najvažnije u finalu

Sportske.net pre 1 sat | Beta

Trener košarkaša Budućnosti Dejan Milojević rekao je danas, uoči finala ABA lige protiv Crvene zvezde, da je njemu uvek bilo najlakše da igra finala i istakao da će u predstojećoj seriji najvažnije biti osnove košarke. "Srećan sam što smo ovde, čestitke i Zvezdi, nije bilo lako doći do finala.

Verujem da nas očekuju lepe utakmice, verujem da će ljubitelji košarke da uživaju i neka pobedi bolji", rekao je Milojević na konferenciji za novinare. "Meni je uvek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teže bilo doći do finala, nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću da tražim od momaka - da daju sve što mogu. Da li će to biti dovoljno za titulu, videćemo - nadam se da hoće", dodao je on. Po rečima Milojevića, prednost ima i njegova