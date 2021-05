Naređeno nam je da budemo spremni - Izraelska vojska o kopnenoj invaziji na Gazu

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti onlajn

Foto: Printskrin/ twitter/@EdyCohen Konrikus je dodao da u ovom trenutku u Pojasu Gaze nema jedinica izraelske vojske, preneo je Sputnjik internešenal.

Ta izjava dolazi nakon noćašnje objave izraelskih odbrambenih snaga i medija da je da je izraelska vojska saopštila da su kopnene snage započele napad na Pojas Gaze. IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021 Izraelska vojska je pojasnila je da njene trupe nisu ušle u pojas Gaze kao što je ranije izjavila, optužujući za zabunu problem "interne komunikacije". Konrikus je preuzeo odgovornost za