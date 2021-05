Brnabić: Ako do 21. juna bude vakcinisano najmanje 50 odsto punoletnog stanovništva Srbija će biti otvorena za slavlja, svadbe, mature...

Blic pre 2 sata | M.K.

Premijerka Ana Brnabić je danas tokom posete opštini Žagubica izjavila da je u Srbiji trenutno vakcinisano oko 42 odsto punoletnog stanovništva, što je oko 2,27 miliona ljudi, kao i da je cilj da to bude najmanje 50 odsto i da se do 21. juna Srbija otvori za slavlja, svadbe, rodjendane, proslave i druženje. - Da završimo sa koronom do 21. juna - poručila je Brnabić. Premijerka je posle posete vrtiću "Cvetić" u mestu Krepoljin kod Žagubice i zajedno sa ministrom