"Danas ćemo doći do 4 miliona datih doza": Jovanović: Građani i dalje mogu da biraju vakcine četiri proizvođača

Blic pre 9 sati

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije Mihailo Jovanović izjavio je danas da Srbija ima dovoljan broj vakcina, a da je do sada dato 3.990.000 doza vakcina.

Jovanović je za RTS rekao da to govori da ćemo danas doći do broja od četiri miliona datih doza vakcina, a od toga je 2.260.000 prvih doza. Dodao je da ohrabruje to što je u poslednjih pet dana dato više od 20.000 prvih doza i ukazao da to znači da se vakcinacija nastavlja dobrom dinamikom. Jovanović je naveo da građani i dalje mogu da biraju vakcine četiri različita proizvođača putem portala za prijavu i kontakt centra ili na samom punktu za vakcinaciju, kojih u