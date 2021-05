"Neću da se odreknem ni Rusije ni Kine" Vučić: Biće mnogo promena u SNS

Blic pre 7 minuta | I.G.Ž.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras na "TV Prva" .

On je pred predstojeći samit sa liderima regiona rekao da je dobio predlog zaključka o protivljenju promeni granica na Balkanu. Na samom početku gsostovanja predsednik je govorio o današljoj konferenciji za novinare sa Pahorom. - Rekao sam ono što sam govorio milion puta, samo što nisu naučili da im to neko govori u lice, otvoreno i neskriveno. Uložili su milijrde protiv mene. I da me smenite, pa šta? Koga god čujete da je protivi promeni granica, a sa Zapada je,