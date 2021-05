Đoković posle velike borbe eliminisao Cicipasa za polufinale Rima

Politika pre 27 minuta

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Rimu pošto je danas, posle velike borbe u dva dana, pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 4:6, 7:5, 7:5.

Đoković je do pobede protiv petog tenisera sveta stigao posle tri sata i 16 minuta igre. On će se za plasman u finale Rima boriti sa Italijanom Lorencom Sonegom, koji je slavio protiv sedmog na svetu, Rusa Andreja Rubljova sa 3:6, 6:4, 6:3. To polufinale na programu je kasnije danas. Prethodno će u prvom polufinalu snage odmeriti Španac Rafael Nadal i Amerikanac Rajli Opelka. Meč Đokovića i Cicipasa počeo je juče i dva puta je prekidan zbog kiše. Prvi prekid se