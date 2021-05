Od juna svadbe! Doktorka Kisić otkrila - već danas može da počne organizovanje kongresnih skupova i seminara sa manje od 100 ljudi

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

Foto: Printscreen Kisić Tepavčević je izjavila da će od narednog meseca, ukoliko se nastavi ovakav trend vakcinacije i pada broja zaraženih, biti dozvoljeno i organizovanje svadbi i drugih proslava. - Isključivo zavisi od nas, i ukoliko se nastavi ovakav trend vakcinacije - kazala je Kisić Tepavčević.

Ona je rekla da se u Beogradu procenat vakcinisanih punoletnih stanovnika približava do 50 odsto, a da u nekim gradskim opštinama procenat vakcinisanih, starijih od 65 godina, iznosi i do 80 odsto. Prema njenim rečima, kolektivni imunitet se dostiže kada je 65 do 70 odsto onih koji su otporni na virus, odnosno vakcinisanih, a "kada bi se vakcinisali svi oni koji to mogu, virus bi nestao". Podsetimo, na današnjoj sednici Kriznog štaba zaključeno je da će, ako se