Mirsad Đerlek otkrio koju brojku revakcinisanih treba da imamo do juna

Alo pre 44 minuta

Prema zvaničnim podacima, do subote u 22 časa u Srbiji je dato više od 4,01 milion doza vakcina, a od tog broja 2.279.000 su druge doze, što je nešto više od 42 odsto onih koji su potpuno vakcinisani u populaciji starijoj od 18 godina, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

- Prešli smo 42 odsto punoletnih vakcinisanih, krećemo se ka cilju, a to je da do kraja juna imamo tri miliona revakcinisanih u Srbiji - kazao je Đerlek. Po statistici Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu je do nedelje vakcinisana 652.101 osoba, što je 46,9 posto starijih od 18 godina, a obe doze je primila 525.701 osoba ili 37,8 posto. Đerlek je dodao i da je napravljen plan, koji će početi od ponedeljka, da bi se omasovila imunizacija u Tutinu, gde je