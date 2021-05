Dragan Milosavljević zaigrao posle 21 meseca pauze

B92 pre 4 sati | B92

Srpski košarkaš Dragan Milosavljević ponovo se našao na parketu posle 21 meseca pauze.

On je u prijateljskom susretu Mege i Borca iz Čačka ponovo kročio na teren i učestvovao u pobedi svog tima. Proveo je u igri 21 minut i za to vreme upisao 14 poena, uz po dva skoka i dve asistencije. On je poslednji meč pre ovog odigrao u reprezentativnom dresu protiv Turske kada je pokidao prednje ukrštene ligamente i zbog toga nije otišao na Mundobasket u Kini 2019. godine. Od tada je imao još dosta problema sa povredama i oporavkom, a tek u Megi je uspeo da