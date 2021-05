Za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra prijavilo se 4.076.127 građana

Danas pre 12 sati | Piše: Danas Online

Prijave za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra, završene su u ponoć, a do tog trenutka prijavilo se ukupno 4.076.127 građana, saopštilo je Ministarstvo finasija na svom Instagram profilu.

Kako su naveli, ukupan broj prijavljenih građana, uključujući i penzionere, primaoce socijalne pomoći i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, koji su prijavljeni automatski, je 5.864.073. – Ukupan broj isplaćenih do sada je 4.860.550, a svi ostali koji su se uspešno prijavili dobiće novac najkasnije do kraja naredne nedelje, kažu iz Ministarstva. Podsećamo da svi koji do 31. maja prime bar jednu dozu vakcine protiv korona virusa, moći da se prijave za pomoć od