Sutra moguće kraće nepogode - pljuskovi, grmljavina, grad

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji su sutra lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode - obilniji pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni vetar, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode - obilniji pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni vetar. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 9 do 14 C, a najviša od