(Uživo) Krvavi rat Izrael - palestina: Dve sile uz Palestince - žestoki udari na pojas Gaze, Hamas sprema odgovor (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: EPA U saopštenju se navodi da je više od 1.000 ljudi ranjeno, prenosi "Tajms of Izrael".

Izrael je potvrdio da su njegovi avioni jutros nastavili vazdušne udare na, kako su naveli, "vojne ciljeve Hamasa u Gazi", a pripadnici Hamasa odgovorili su ispaljivanjem 200 projektila na Izrael. IDF says it struck a number of rocket launchers situated in civilian areas pic.twitter.com/Y0GPKxkqDa — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021 Svi međunarodni avio-prevoznici suspendovali su letove za Izrael iz bezbednosnih razloga, javio je izraelski