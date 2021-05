Ovo je mladić koji je pretučen nasmrt u Aleksincu: "Sigurno se nije tukao, bio je sportista"

Blic pre 35 minuta

Nakon tuče koja se sinoć desila na jednom punoletstvu u Aleksincu, stradao je A.S.

On je stradao noćas nakon prslave punoletstva kada je, prema nezvaničnim informacijama, pretučen nasmrt u jednom ugostiteljskom objektu. Kako za "Blic" kažu njegovi rođaci, oko 20 sati je A.S izašao "na vazduh" ispred zgrade u kojoj se odvijala proslava, nakon čega su ga pronašli kako leži na zemlji. - A.S. se sigurno nije tukao na toj proslavi rođendana niti je pio alkohol, on je sportista. Igra u Fudbalskom klubu u Aleksincu i uopšte ne konzumira alkohol - tvrde