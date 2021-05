Miler nastavio seriju, pobeda i po kiši u Francuskoj

Nova pre 1 sat | Autor:Dušan Marković

Vozač Dukatija Australijanac Džek Miler pobedio je na trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Francuske na stazi u Le Manu.

On je u petoj trci sezone došao do druge uzastopne pobede, dve nedelje posle trijumfa u Herezu. Drugo mesto osvojio je Francuz Žoan Zarko, a treće njegov zemljak Fabio Kvartararo, koji je trku počeo na prvoj poziciji. Kvartararo je trećim mestom preuzeo lidersku poziciju u šampionatu sa 80 bodova, jednim više od Italijana Frančeska Banjaje, koji je završio kao četvrti. Španac Mark Markes je dva puta padao sa motocikla i nije završio trku. Miller the winner in