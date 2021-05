Danas oblačno i kišovito vreme

Danas pre 4 sati | Piše: Beta

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na jugu i jugoistoku veći deo dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv, posle podne u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura od sedam stepeni do 13, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, promenljiv, posle podne u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna oko 19.