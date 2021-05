Dačić jasan: Izvinjenje za bombardovanje treba da upute i drugi

Kurir pre 40 minuta

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je izvinjenje češkog predsednika Miloša Zemena za bombardovanje SRJ 1999. godine častan gest, koji treba da upute sve zemlje koje su učestvovale u bombardovanju. "Jedno ovakvo izvinjenje časno je da upute sve zemlje koje su bombardovale.

To treba da urade od generalnog sekretara NATO, visokog predstavnika EU, pa do SAD, Velike Britanije, Francuske i ostalih", rekao je Dačić na TV Pink. On je naveo da ne priča o tome da li bi oni trebalo time da aboliraju tadašnje vlasti u Srbiji za nešto za što su ih oni optuživali, nego o izvinjenju narodu Srbije. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir