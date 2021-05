Vučić: Dobri razgovori za češkim partnerima

RTV pre 2 sata | Tanjug

PRAG - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas, u okviru zvanične Posete Češkoj, sa premijerom Andrejom Babišem. Predsednika Srbije svečano je dočekala garda ispred Rezidencije - zamka predsednika Vlade Češke. Sa premijerom Češke Andrejem Babišem imao sam dobre razgovore rekao je Predsednik Vučić .

"Imali smo dobre razgovore. Razgovarali smo sa predstavnicima više čeških kompanija i biznismena, i verujem da ćemo napraviti još bolje rezultate", rekao je Vučić novinarima u Pragu. On je izrazio nadu da bi za dve godine trgovinska razmena dve zemlje mogla da bude veća od 1,5 milijardi evra. "Srbija već ima suficit sa Češkom. To nikada nismo imali u istoriji, do 2019. godine", rekao je Vučić. Kako je rekao sa Babišem je razgovarao o svemu, od vakcinacije do