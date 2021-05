Četiri puta veći od Njujorka Na Antarktiku se formirao najveći ledeni breg na svetu video

Kurir pre 2 sata

Na Antarktiku se formirao najveći ledeni breg na svetu, skoro četiri puta veći od Njujorka.

Evropska svemirska agencija saopštila je da se ogromna ledena ploča, skoro četiri puta veća od Njujorka odvojila sa zaleđene ivice Antarktika u more Vedel, postavši tako največhi ledeni breg na svetu. Ledeni breg, koji su naučnici nazvali A-76, prostire se na 4.320 kvadratnih kilometara, dužine 175 i širine 25 kilometara. World’s largest iceberg, nearly four times size of New York City and bigger than Majorca, forms in Antarctica https://t.co/5fc0CXxQ4b The 4,320