MMF objavio koliko košta da se okonča pandemija

London -- Međunarodni monetarni fond traži da se potroši dodatnih 50 milijardi dolara kako bi se obezbedilo ubrzanje kampanje vakcinisanja protiv koronavirusa.

Iz MMF-a ističu da na kraju taj trošak može da generiše povrat globalnoj ekonomiji od devet biliona dolara. MMF je apelovao danas da se najmanje 40 posto svetske populacije vakciniše do kraja ove godine, a najmanje 60 procenata do juna 2022, prenosi CNBC. Do sada je samo oko 9,5 odsto svetskog stanovništva primilo najmanje jednu dozu vakcine, prema statistici naučnog onlajn časopisa "Naš svet u podacima" (Our World in Data), stacioniranom na Univerzitetu Oksford.