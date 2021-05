Orban: Došlo je vreme da se maskama kaže zbogom

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BUDIMPEŠTA: Mađarska će ukinuti većinu preostalih ograničenja povezanih s kovid-19, uključujući noćni policijski čas, čim broj vakcinisanih dostigne prekretnicu od pet miliona ovog vikenda, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban, dodavši da je došlo vreme da se maskama kaže zbogom.

On je rekao da maske više neće biti potrebne na javnim mestima, dok se skupovi koji okupljaju do 500 ljudi mogu održati na otvorenom, prenosi agencija Rojters. Takođe će biti dozvoljena venčanja sa do 200 ljudi. "Ovo znači da smo pobedili treći talas pandemije. Brojku od pet miliona vakcinisanih ćemo dostići za vikend. Mađarska je bezbednija zemlja od ostalih. Došlo vreme da se maskama kaže zbogom", kazao je Orban. Mađarska je jedina država Evrospke unije koja je