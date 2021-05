Danas sunčano i toplije

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od sedam do 11, najviša do 18 na jugoistoku do 23 stepena Celzijusa na severozapadu. Vetar slab i umeren, severozapadni Na istoku i jugoistoku ujutru i pre podne pretežno oblačno, ponegde još sa slabom kišom. U Beogradu danas takodje pretežno sunčano i toplije, uz vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura devet, najviša 22 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povolјnije za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Preporučuje