RHMZ najavio: U naredna dva sata kiša

RepubličkiI hidrometeorološki zavod Srbije objavio je novu najavu u kojoj se navodi da se u naredna dva sata na području Vojvodine očekuje oblačno vreme.

Prema prognozama RHMZ, danas će najniža dnevna temperatura u Srbiji biti od 5 do 13, a najviša do 22 do 28 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša 26 stepeni. Uveče umereno oblačno i suvo.