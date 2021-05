Danas do 28 stepeni: Ujutru magla, preko dana pretežno sunčano i toplo

Blic pre 3 sata

U Srbiji će ujutru po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na severu posle podne i uveče umereno oblačno i suvo.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniza temperatura biće od 5 do 13, najviša od 22 do 28 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša 26 stepeni. Uveče umereno oblačno i suvo. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. maja, do utorka pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju posle podne i uveče na severu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i