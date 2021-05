Ajnšatjnovo pismo prodato za više od 1,2 miliona: Papir na kojem je genijalac napisao čuvenu formulu E=mc2 prodato triput skuplje

Kurir pre 5 sati

Pismo Alberta Ajnštajna napisano rukom u kojem se nalazi i njegova čuvena formula E=mc2, prodata je na aukciji za više od 1,2 miliona dolara, što je tri puta više od očekivanog iznosa, saopštila je aukcijska kuća RR Auction iz Bostona.

Arhivisti iz Programa Ajnštajnovi papiri Instituta za tehnologiju u Kaliforniji i Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu tvrde da na svetu postoje još samo tri poznata primerka gde je Ajnštajn čuvenu jednačinu napisao svojom rukom. Iz kuće RR Auction navode da je ovaj poslednji primerak jedini koji se nalazi u privatnoj kolekciji i da se za njega tek nedavno saznalo, prenosi Gardijan. Albert Einstein letter with E=mc2 equation in his own hand sells for $1.2m