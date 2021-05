Korona na kolenima! Dr Đerlek poručio mladima: Ne dajte da vam virus oduzme dan više normalnog života, uzmite stvar u svoje ruke

Kurir pre 45 minuta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirad Đerlek rekao je da smo blizu cilja od 50 odsto vakcinisanih punoletnih građana. "O kolektivnom imunitetu je teško licitirati datumima, težimo da uspostavimo kontrolu nad epidemijom", istakao je državni sekretar ministarstva zdravlja.

Navodi da je prvu dozu vakcine primilo 2.370.000 građana Srbije, a sa obe doze imunizovano je 1.871.000 građana. "Blizu smo cilja, još dva-tri koraka i truda da dođemo do 50 odsto, a to nam garantuje mirnije leto. Korona je na kolenima", naglašava Đerlek. Državni sekretar navodi da nam ne smeju ostati džepovi zaraze, jer to može da se prelije i na druge gradove. "Naš cilj je da obiđemo što više terena i angažujemo lokalnu samoupravu. Gde god smo imali takvu