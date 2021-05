Subota sunčana posle jutarnje magle: Najviša temperatura do 28 stepeni, duvaće slab i umeren vetar

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će danas, posle kratkotrajne jutarnje magle po kotlinama i rečnim dolinama, biti pretežno sunčano i toplo vreme, jedino će na severu biti umereno oblačno.

Duvaće slab i umeren vetar, južnog i jugozapadnog pravca. Najniža temperatura biće od pet do 13, najviša od 22 do 28 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 13, najviša 26 stepeni. Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvestan oprez. Moguće meteoropatske reakcije su malaksalost i