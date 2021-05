Vremenska prognoza za subotu, 22. Maj: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Tanjug/D.K. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 13, najviša od 22 do 28 stepeni, saopštio je RHMZ. Vreme u Beogradu U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša 26 stepeni. Uveče umereno oblačno i suvo. Vreme narednih dana Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. maja, do utorka pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju posle podne i uveče na severu