Sunce i toplo

U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vreme, a posle podne umereno naoblačenje, ali suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS).

Vetar uglavnom umeren, povremeno i jak, juzni i jugozapadni, posle podne i uvece u skretanju na severni, u Vojvodini u pojacanju. Jutarnja temperatura od sedam do 15 stepeni, najviša dnevna od 23 do 30. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uveče umereno naoblačenje, tokom noći kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv, posle podne u skretanju na severni, uveče u pojačanju. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 27 stepeni. U ponedeljak promenljivo