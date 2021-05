U Kini na ultramaratonu stradao 21 takmičar

Politika pre 1 sat

PEKING - Najmanje 21 osoba izgubila je život od posledica iznenadnog, ekstremno hladnog vremena, tokom ultramaratona održanog u kineskoj provinciji Gansu, javili su mediji.

Trka je startovala u subotu ujutru iz turističkog centra na obali Žute reke, a tokom trase duge 100 kilometara trebalo je da takmičari prođu kroz duboke kanjone i preko brda do platoa, na nadmorskoj visini većoj od 1.000 metara. Tokom podneva kada su trkači stigli do planinske deonice trase, došlo je do iznenadne pojave grada, ledene kiše i olujnog vetra, što je dovelo do naglog i velikog pada temperature, naveli su lokalni zvaničnici, preneo je Rojters. Pokrenuta