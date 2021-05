Direktorka "Vatrenog oka" upozorava: Građani se sa putovanja vraćaju zaraženi, među njima ima i vakcinisanih

RTS pre 1 sat

Rukovodilac laboratorije "Vatreno oko" Snežana Jovanović kaže za RTS da je manje testova koje u toj laboratoriji dnevno urade, kao i da je sedam do osam odsto njih pozitivno. Upozorava da se građani sa putovanja vraćaju zaraženi, da među njima ima i vakcinisanih, kao i da je oprez potreban i tokom putovanja.

Snežana Jovanović je, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, navela da u laboratoriji "Vatreno oko" rade manje testova, da je poslednjih nekoliko nedelja od 600 do 800 testova dnevno, što je značajno manje u odnosu na prethodni period kada je bilo i do 3.500 testova. "Od tih 700 do 800 testova dnevno sedam do osam odsto je pozitivno. Značajno manje pozitivnih u Beogradu, ali po broju pozitivnih prednjači Novi Pazar", ističe Jovanovićeva. Ističe da s obzirom da je