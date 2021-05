Nisam pročitao novi non-pejper: Vučić o najavama Albanaca - "Neka oni rade svoj posao, a mi ćemo naš"

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić - Neka oni rade svoj posao, mi ćemo naš - rekao je Vučić upitan da prokomentariše zahteve Prištine da se četiri srpska manastira isključe iz kategorije ugroženih spomenika na Uneskovoj listi.

Na pitanje da li ga to plaši, kaže da ga ne plaši, ali da ga brine. - Ne plaši me ništa, ali me brine, borićemo se i sačuvaćemo Dečane, Gračanicu, Bogorodicu LJevišku, Banjsku, Pećku Patrijaršiju… - rekao je Vučić. U manastiru Poganovo je, kaže, razgovarao sa sveštenstvom i vladikom Vasilijem i dodao: "Malo ćemo im pomoći", a pomenuo je i puteve. Upitan da komentariše izjavu Dragana Đilasa, da je "mentalnno oboleo čovek, predsednik je ironično primetio da kada