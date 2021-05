Vučić: Sačuvaćemo manastire na KiM

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, posle posete manastiru Poganovo gde je razgovarao sa vladikom Vasilijem i sveštenstvom, izjavio da nije pročitao najnoviji non-pejper o autonomiji severa Kosova i da o nečemu što nije video ne želi da se izjašnjava, a kada su u pitanju zahtevi Prištine u vezi sa srpskim manastirima kaže da ćemo ih sačuvati.

– Neka oni rade svoj posao, mi ćemo naš – rekao je Vučić upitan da prokomentariše zahteve Prištine da se četiri srpska manastira isključe iz kategorije ugroženih spomenika na Uneskovoj listi. Na pitanje da li ga to plaši, kaže da ga ne plaši, ali da ga brine. – Ne plaši me ništa, ali me brine, borićemo se i sačuvaćemo Dečane, Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku, Banjsku, Pećku Patrijaršiju… – rekao je Vučić za TV Pink. U manastiru Poganovo je, kaže, razgovarao sa