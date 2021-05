Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša, i dalje toplo

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, ujutro na istoku i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći u ostalim krajevima mestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, pre podne u košavskom području jak, u južnom Banatu i olujni, jugoistočni. Posle podne u skretanju na severozapadni, prvo u severnim i zapadnim delovima. Jutarnja temperatura od 15 do 20 C,najviša temperatura od 24 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno, pre podne suvo, a posle podne i uveče povremeno kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne u