Hitno upozorenje! Stiže nevreme s pljuskovima i grmljavinom! Od srede do kraja maja i dalje promenljivo, ali i nešto svežije!

Kurir pre 2 sata

U narednih sat vremena u pojedinim delovima Beograda i na jugu Banata izolovana pojava kratkotrajnog pljuska s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U narednom satu u pojedinim delovima Beograda, i na jugu Banata izolovana pojava kratkotrajnog pljuska s grmljavinom. Kako je i meteorolog Đorđe Đurić najavio, danas će temepratura ići do letnjih 32°C, ali hladni front donosi promenu vremena i pad temperature. Od srede do kraja maja i dalje promenljivo, ali i nešto svežije. - U noći između ponedeljka i utorka iznad severozapadne Evrope bio je centar ciklona, a on je u svom prednjem delu uslovljavao južno strujanje