Putin i Bajden oči u oči: Bela kuća i Kremlj potvrdili da će dvodnevni samit biti u Švajcarskoj, evo kada!

Kurir pre 13 minuta

Prvi susret ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Džoa Bajdena biće organizovan u junu u Švajcarskoj.

Predsednici Rusije i SAD, sastaće se 16. juna u Ženevi, potvrdili su danas Bela kuća i Kremlj. U saopštenju Kremlja navodi se da će dvojica lidera razgovarati o bilateralnim odnosima, problemima u vezi sa strateškom nuklearnom stabilnošću i drugim pitanjima, koja uključuju saradnju u borbi protiv korona virusa i regionalne sukobe, prenosi Rojters.