U Srbiji sutra svežije, mestimično sa kišom

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti svežije vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Jutarnja temperatura od sedam do 15, najviša dnevna od 21 do 25. U Beogradu pretežno sunčano i svežije vreme. Vetar slab, severnog pravca. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 22. U Srbiji do kraja maja promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Dnevna temperatura ispod i oko proseka. Biometeorološka prognoza za sredu 26. maj 2021: Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim